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İHA

Emniyet güçleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Eyüpsultan'da çalışma yaptı.

5 Mart'ta Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu.

UZAKTAN KUMANDALI GİZLİ BÖLME

Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı.

Araçta bir tane uzaktan kumanda bulundu. Aramalarda arka koltuğun sırt dayama bölümünün arka tarafına bir mekanizma kurulduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Kumandanın tuşlarına basıldığında ise bu mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Bu gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.