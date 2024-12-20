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İHA

İstanbul Beykoz'da saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, polis memuru S.Ç. ile diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir (86) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

AÇILAN ATEŞTE YARALANDI

S.Ç., Turgut Toydemir'i durdurmak istemesi ve durmaması üzerine S.Ç. silahıyla Turgut Toydemir'in aracına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Turgut Toydemir ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları yaptı. Otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı ve kasten yaralama suçundan hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Turgut Toydemir'in Türkiye'nin büyük mimarlarından biri olduğu ve önemli projelere imza attığı öğrenildi.