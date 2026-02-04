İstanbul'da taciz iddiası: Kız bağırarak yardım istedi

- İstanbul Avcılar'da bir şahıs, dövme yaptırmak için girdiği iş yerinde çalışan kıza tacizde bulundu.
- Kızın yardım çığlıkları üzerine esnaf, iş yerine gelerek müdahale etti.
- Tacizci, iş yerinden çıkarılıp darbedildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul'un göbeğinde taciz iddiası...
İstanbul Avcılar'da yaşanan taciz girişimi, esnafın iş yerine gelmesiyle son buldu.
Korkunç olay, 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi.
ÇALIŞANI TACİZ ETTİ
Bir iş yerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu.
ESNAF YARDIMINA KOŞTU
Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf iş yerine geldi. İş yerinden çıkarılarak darbedilen şüpheli gözaltına alındı.