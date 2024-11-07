DHA
İstanbul'da yol verme kavgası..
Beyoğlu ilçesi Firüzağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda R.A. aracıyla sokağa giriş yaptığı sırada ters yönden gelen K.B. ile tartıştı.
ARACIN LASTİKLERİNİ KESTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.B. diğer aracın lastiklerini keserek patlattı.
O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydederken aracın lastiklerini kesen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyette yapılan işlemlerin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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