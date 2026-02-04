Abone ol: Google News

İstanbul'da tekstil atölyesine ait depo alevlere teslim oldu

Avcılar’da bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda gece saatlerinde dumanlar yükseldi. Ekiplerin uzun süren duman tahliyesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Gerçekleşen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 03:58
İstanbul'da gece saat 00.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Bağlariçi Caddesi üzerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda yangın çıktı.

DEPODAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede yoğun dumanın oluştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 250 metrekare alandan yükselen dumanları söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Uzun süreli duman tahliyesinin ardından yangın soğutma çalışmalarıyla söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü.

Öte yandan, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

