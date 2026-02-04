İstanbul'da tekstil atölyesine ait depo alevlere teslim oldu

- Avcılar'da bir tekstil atölyesinin bodrum katındaki deposunda gece yangın çıktı.
- Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
- Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken depo hasar gördü.
İstanbul'da gece saat 00.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Bağlariçi Caddesi üzerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda yangın çıktı.
DEPODAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
Bölgede yoğun dumanın oluştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 250 metrekare alandan yükselen dumanları söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Uzun süreli duman tahliyesinin ardından yangın soğutma çalışmalarıyla söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü.
Öte yandan, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.