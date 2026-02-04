Yalova'da hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova'da 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekipleri çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Haklarında kesinleşmiş 5 yıla kadar hapis cezası olan 22, 10 yıla kadar hapis cezası olan 1 ve 5 ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 24 firari hükümlü yakalandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yalova Valiliği olarak birinci önceliklerinin hemşehrilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

Usta, evin çatı kısmındaki bölmede yakalanan bir kişinin görüntüsüne de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: