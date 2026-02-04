Yalova'da hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı

- Yalova'da emniyet ve jandarma ekipleri, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
- Bu çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan toplamda 24 kişi yakalandı.
- Vali Ahmet Hamdi Usta, bu operasyonların amacının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.
Yalova'da 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekipleri çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Haklarında kesinleşmiş 5 yıla kadar hapis cezası olan 22, 10 yıla kadar hapis cezası olan 1 ve 5 ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 24 firari hükümlü yakalandı.
"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yalova Valiliği olarak birinci önceliklerinin hemşehrilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.
Usta, evin çatı kısmındaki bölmede yakalanan bir kişinin görüntüsüne de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bu kapsamda yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İfadeye yönelik aranan 40 şahıs da yakalanmıştır. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşehrilerime ve canla başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum.