Adalet Bakanı Tunç'tan Muğla'daki kadın cinayetine ilişkin açıklama

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hunharca katledildi.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, olayın herkesin vicdanında ağır bir yara açtığını belirtti.

"Bu cinayet, bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullanan Tunç, kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını vurguladı.

"ŞAHIS YAKALANMIŞ VE TUTUKLANMIŞTIR"

Bakan Tunç, hiçbir gerekçe, mazeret ve sözün bu vahşeti hafifletip, normalleştiremeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün, hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır. Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır.

"YARGI ÖNÜNDE EN AĞIR YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAKTIR"