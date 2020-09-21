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    İstanbul'da tır minibüsün üzerine devrildi

    Kartal'da seyir halindeki tırın kasasının, yolcu minibüsünün üzerine devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 18:01
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    İstanbul'da tır minibüsün üzerine devrildi

    İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeki tırın kasası, yanından geçen yolcu minibüsünün üzerine devrildi.

    Kasanın devrilme nedeni henüz bilinmezken minibüsün boş olması, olası bir faciayı önledi.

    İstanbul da tır minibüsün üzerine devrildi #1

    CAN KAYBI VE YARALI YOK

    Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

    Güvenlik açısından yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından araçların geçişine izin verildi.

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