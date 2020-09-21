İstanbul'da tır minibüsün üzerine devrildi

Kartal'da seyir halindeki tırın kasasının, yolcu minibüsünün üzerine devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeki tırın kasası, yanından geçen yolcu minibüsünün üzerine devrildi.

Kasanın devrilme nedeni henüz bilinmezken minibüsün boş olması, olası bir faciayı önledi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Güvenlik açısından yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından araçların geçişine izin verildi.

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