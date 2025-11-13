İstanbul’da toplu taşıma kullananlar dikkat: İki metro istasyonu kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Metro İstanbul, M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı üzerinde yer alan Yenikapı ve Aksaray istasyonlarının geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Yapılan resmi duyuruda, kapatmanın bakım ve güvenlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.”