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İHA

Uyuşturucu belasına yönelik emniyetin çalışmaları devam ederken bir yandan da insanlar yaşadıkları mahallelerde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına tepki gösteriyor.

İstanbul'da buna örnek gösterilebilecek bir olay yaşandı.

Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde iddiaya göre uyuşturucu madde satışı yapan şahsı, bir grup genç fark etti.

ARACINI TAHRİP ETTİLER

Aralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından mahalle sakinleri, aracından inmeyen şahsa saldırdı.

Gençler, taş ve yumruklarla araba hasar verirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.