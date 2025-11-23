İstanbul'da trafiği tehlikeye sokanlara 41 bin 507 TL ceza kesildi

- Şişli'de trafiği tehlikeye atan iki kişi yakalandı.
- Toplam 41 bin 507 TL para cezası kesildi.
- Şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
TEHLİKELİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ VE YOLCUYA 41 BİN TL CEZA
Ekiplerin yaptığı çalışmada, bugün Şişli ilçesi E-5 Çağlayan'da bir aracın ani şerit değiştirerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Araç sürücüsü Y.A. (27) ve emniyet kemeri kullanmayarak aracın sunroofundan çıkan yolcu Y.T. (29) aynı gün yakalandı.
"Sürücü belgesi geçici alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.
Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.