İstanbul'da trafiği tehlikeye sokanlara 41 bin 507 TL ceza kesildi Şişli’de trafiği tehlikeye atan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 kişiye toplam 41 bin 507 TL para cezası kesilirken, yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansadı.