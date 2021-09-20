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    İstanbul’da trafik: Bazı noktalar kilit

    Haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 07:26
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    İstanbul’da trafik: Bazı noktalar kilit

    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik erken sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

    Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

    BAZI NOKTALARDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman trafik yer yer durma noktasına geldi.

    İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğun artması da bekleniyor.

    HAVADAN GÖRÜNÜM

    Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul’da trafik: Bazı noktalar kilit #1

    İstanbul’da trafik: Bazı noktalar kilit #2

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