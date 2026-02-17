Şırnak’ta 70 gündür kapalı olan Tanin Geçidi yolu için çalışma başlatıldı Çığ riski nedeniyle yaklaşık 70 gündür ulaşıma kapalı bulunan Tanin Geçidi’ndeki belde yolunun açılması için ekipler yeniden çalışma başlattı.

Göster Hızlı Özet Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 70 gündür kapalı olan Tanin Geçidi'nde yol açma çalışmaları yeniden başladı.

Belde sakinleri, geçici olarak 95 kilometrelik alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı.

Ekipler, 25 kilometrelik yolun 5 kilometresini açtı ve hava koşulları uygun giderse yolu 4 gün içinde tamamen açmayı hedefliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapanmıştı. Bölgede yaşanan çığ tehlikesi nedeniyle valilik kararıyla karla mücadele çalışmalarına ara verilmişti. Yaklaşık 5 bin nüfuslu belde sakinleri, normalde 25 kilometre olan güzergâh yerine 95 kilometrelik alternatif yolu kullanarak Uludere ilçesine ulaşmak zorunda kaldı. EKİPLER YENİDEN SAHADA Hava sıcaklıklarının artması ve çığ riskinin azalmasıyla birlikte kara yolları ekipleri bölgede yeniden çalışma başlattı. Kar püskürtme araçları ve loderlerle yürütülen çalışmalarda, bugün itibarıyla 25 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmı açıldı. Ekiplerin, hava koşullarının elverişli seyretmesi halinde yolu 4 gün içinde tamamen ulaşıma açmayı hedeflediği öğrenildi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. İç Haber Haberleri TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Konya TOKİ kura çekimi canlı izle

