Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 231’i kadın olmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek Jandarma Genel Komutanlığı için toplam 3 bin 395, 20’si kadın olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı için 200 astsubay ve 7’si kadın olmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek toplam sözleşmeli 40 subay alımı gerçekleştirecek.

YAŞ ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ AÇIKLANDI

Başvurular 9 Şubat 2026 tarihine kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar için 27 lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylar için ise 32 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Adaylar alım ve başvuru için detaylı bilgilere "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.