Pencere-kapı ne varsa kapatın! Bu akşam kuvvetli geliyor

Meteoroloji uzmanları bu akşam Antalya çevresinde kuvvetli yağışların gerçekleşebileceğini duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 08:43
  • Meteoroloji uzmanları, Antalya ve çevresinde bu akşam kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.
  • Yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
  • Vatandaşlar, olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Meteoroloji kaynaklarından Antalya ve çevresi için uyarı geldi.

Uzmanlar, bu akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alacak olan şiddetli yağışlar için uyarı geçti.

Metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları hayati tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Hava Forum, Antalya çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Antalya ve çevresinde yarın (pazartesi) akşam çok kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Kısa sürede gerçekleşmesi beklenen sağanak yağmur sebebiyle su baskınları oluşabilir.”

