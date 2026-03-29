İstanbul'da trafik ve asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy’de denetim yapıldı.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU: HEM ARAMA HEM GBT

Caddebostan ve Şaşkın Bakkal’da kurulan kontrol noktalarında çok sayıda araç durduruldu.

Ekipler, araçlarda detaylı arama yaparken sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde çok sayıda otomobil ve motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan bazı sürücülere ceza uygulandı.