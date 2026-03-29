İstanbul'da dairede yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

İsrtanbul'da Beşiktaş'ta gece 04.30 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş bulunan dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın hızla büyüdü ve binada paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu tamamen kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayan vatandaşlar tedbiren tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan hızla kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 KİŞİYE AMBULANSTA MÜDAHALE

Öte yandan yangının sebep olduğu dumandan etkilenen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansların içerisinde oksijen desteği aldı.

İtfaiye müdahalesinin ardından bina sakinleri evlerine geri döndü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.