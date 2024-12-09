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DHA

İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor..

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor..

AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83

Bazı kişilerin şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.50 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.