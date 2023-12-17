İstanbul'da trafikte drift attı: 20 bin 778 TL para cezası kesildi Sarıyer’de trafikte drift atıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 20 bin 778 TL para cezası kesildi.

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İHA

İstanbul Sarıyer'de 17.12.2023 tarihinde saat 12:30 sıralarında Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi kesişimi olan Havantepe mevkiinde bir kişi trafikte drift attı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyadan paylaştı.

Görüntü üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmada, araç sürücüsünün E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı

Şahsa drift atmaktan 20 bin 342 TL, Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak maddesinde de 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli şahsa “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)