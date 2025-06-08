Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, trafikte can güvenliği de tehlikeli bir boyuta ulaşıyor..

Son kavga İstanbul'da yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

KADINA "SENİN BOĞAZINI KESERİM" TEHDİDİ

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti.

SALDIRGANI ARKADAŞI UZAKLAŞTIRDI

Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

DARBEDİLEN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.