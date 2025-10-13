İstanbul'da tramvayda çıkan yangın söndürüldü Taksim Meydanı’nda hizmet veren tramvayın ön kısmında yangın çıktı. Yolcuların indiği sırada meydana gelen yangın, vatman tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından da kontroller yapıldı.