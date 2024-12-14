İHA
İstanbul'da küçük hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı..
Gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.
Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti.
361 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.
10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış