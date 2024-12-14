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İstanbul'da turistin cebinden cep telefonunu çalan çocuk yakalandı

İstanbul'da turistin cebinden cep telefonunu çalan çocuk yakalandı Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.