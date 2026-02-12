İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 şahıs tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerinin son durağı Aksaray oldu.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şehir merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

6 ŞÜPHELİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri 6 şüphelinin kimliklerine tespit etti.

Ardından şahıslara yönelik takip başlatan jandarma ekipleri 3 hafta boyunca teknik ve fiziksel takip yürüttü.

Takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

BASKIN YAPILAN EVLERDE, 315 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Şehir merkezide bulunan 6 aydı adrese eş zamanlı olarak baskın yapan jandarma ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda 616 adet sentetik hap, 315 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan19 yaşındaki M.T.U., 25 yaşındaki F.A., 24 yaşındaki B.Ü. , 36 yaşındaki A.A., 29 yaşındaki Y.İ.Ç. ve 29 yaşındaki V.K. olmak üzere toplam 6 şahıs jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.K. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.