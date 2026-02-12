İzmir’de heyelan: Lüks site yolu ulaşıma kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Tanyer İnşaat Asma Bahçeler Sitesi’ne ulaşımı sağlayan yolda aşırı yağışın etkisiyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yağmurun toprağı yumuşatması sonucu yolun alt bölümündeki toprak tabakası kayarken, bir ağaç da kökünden sökülerek yola devrildi.

Olayın sabahın erken saatlerinde yaşanması olası bir facianın önüne geçerken, site sakinleri güne tedirgin başladı.

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Yolun bir kısmında çökme yaşanması ve devrilen ağacın geçişi tamamen engellemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Siteye araç giriş ve çıkışları geçici süreliğine durduruldu.

Zeminden küçük taşların düşmeye devam etmesi ve toprak kaymasının sürmesi nedeniyle ekiplerin güvenli çalışma yapamadığı öğrenildi.

"SEMİN SÜREKLİ KAYIYOR"

Bölge sakinlerinden Ömer Altıntaş, bölgenin uzun süredir heyelan riski taşıdığını belirterek, özellikle yağışlı havalarda toprağın sürekli çöktüğünü öne sürdü. Zeminin büyük ölçüde dolgu alanlardan oluştuğunu savunan Altıntaş, geçmişte daha büyük çökmeler yaşandığını ifade etti.

Yüksek katlı yapılaşmaya izin verilmesini eleştiren Altıntaş, fore kazık uygulamasının da bu zemin yapısında kalıcı çözüm sağlamadığını iddia ederek, “1992’de buranın imara açık olmadığı söylenmişti. O dönemde müstakil evlere izin verilmezken bugün 11-12 katlı binalar yapılıyor” dedi.

"İYİ Kİ EV ALMAMIŞIZ"

Yakın çevrede ikamet eden Esma Karagöz ise yürüyüş sırasında karşılaştığı manzaranın kendisini endişelendirdiğini söyledi. İnşaat sürecinde de zeminin tamamen yumuşak yapıda olduğunu gözlemlediğini belirten Karagöz, kendi sitelerinin istinat duvarında da su birikmesine bağlı esneme ve çökmeler yaşandığını dile getirdi.

Yetkililere yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade eden Karagöz, “İyi ki buradan ev almamışız diyoruz. Hem bizim sitemiz hem de bu bölge için daha sağlam altyapı çalışmaları yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.