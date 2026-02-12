MEB 81 ile yazı gönderdi: Okullarda 30 gün boyunca uygulanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı eğitim vizyonu doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak dev bir projeyi hayata geçiriyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" temel alınarak hazırlanan yeni programla, okullarda 30 gün boyunca sürecek olan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri için düğmeye basıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazıda, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı bir dönem olduğu hatırlatıldı.

81 ildeki tüm okullarda bu sürece yönelik planlanan etkinliklerin temel hedefleri şu şekilde sıralandı:

Paylaşma Bilincinin Geliştirilmesi: İhtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık oluşturulması.

Kültürel Mirasın Aktarımı: Milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aşılanması.

Bütüncül Gelişim: Bilginin ahlaki sorumlulukla harmanlandığı "Erdem-Değer-Eylem" çerçevesinde etkinliklerin uygulanması.

RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ

Okullardaki 30 günlük süreç, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine göre özelleştirilmiş programlarla yürütülecek:

İlkokullar: Kültürel mirası yansıtan "Ramazan Şenlikleri" ile sosyal duygusal beceriler desteklenecek.

Ortaokul ve Liseler: Uzman konuşmacıların katılımıyla "İftarda Konuşalım" başlıklı söyleşi programları organize edilecek.

Ortak İftar Sofraları: Okul-aile iş birliğini pekiştirmek amacıyla, gönüllü katılıma dayalı iftar programları düzenlenecek.