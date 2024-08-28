İstanbul'da yağış sonrası derelerde çöp yığınları oluştu İstanbul genelinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın ardından Kadıköy'de bulunan Kurbağlıdere ve Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi'nde çöp yığınları oluştuğu görüldü.

DHA

İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından hakim olan yağışlar, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Kentin batısı ve kuzeyinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası birçok ev ve iş yerini su basarken, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

ÇÖPLER DERELERE SÜRÜKLENDİ

Sağanakla birlikte meydana gelen su baskınları nedeniyle sokaklardan sürüklenen çöpler, dere yataklarında birikti.

Kadıköy'deki Kurbağalıdere ve Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi'nde çöp yığınları oluştu.

Belediye ekipleri, Kurbağalıdere'nin denize döküldüğü yerde uzun süre temizlik çalışması yaptı.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Derede küçük çöplerin yanı sıra mobilya, dolap gibi ağaç atıklarının da olduğu görüldü.

Kurbağalıdere'deki temizlik çalışmalarını izleyen Haydar Aslan, "Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor, daha geriden bir çözüm bulunabilir. İstanbul için üzücü bir durum" dedi. Atakan Çoruk ise, "Görünce insan üzülüyor, doğanın güzelliğini biz kendi elimizle yok ediyoruz. Yağmur getirmiş ama görüntü çok kötü." diye konuştu.

"HER YAĞMURDAN SONRA BURASI BÖYLE"

Yağmur sonrası Kurbağalıdere'de yaşanan olayın bir benzeri de Beykoz Küçüksu Deresi'nde meydana geldi.

Sağanak yağış sonrası Boğaz'a dökülen Küçüksu Deresi çöp yığınına döndü.

7 yıldır Beykoz'da yaşadığını söyleyen Mehmet Bıyıklı, "Her yağmurdan sonra burası böyle. Kokudan durulmuyor, çöplükten geçilmiyor. Bu dere denize bağlanıyor. Bir engel koydular, ara sıra gelip temizliyorlar." diye konuştu.

"KOKUYA ALIŞTIK, NORMAL GELİYOR"

Derenini hemen yanındaki taksi durağından çalışan Yasin Güller, “Her yağmurdan sonra oluyor. Biz kokuya alıştığımız için bize normal geliyor, ama yabacı geldiğinde kokuyu hissediyor. Çöpler yağmur ile vatandaşların attığı top, şişeler var. Burası denize bağlanıyor. Tedbir amaçlı ağ gibi bir şey yaptılar. Gelip topluyorlar çöpü sonra." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)