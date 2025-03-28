İstanbul'da yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
AA

İstanbul'da Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

6 ARAÇ YANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar