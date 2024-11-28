İstanbul'da yeni dönem: 2 ilçeye giriş ücreti!

Yağmur Dinç

İstanbul trafiği, bıktırdı...

Bu trafiğe çeşitli çözüm yolları aranırken, yeni bir karar gündemde.

İstanbul’un trafiği azaltmayı hedefleyen “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” uygulaması başlıyor.

İlk olarak Eminönü’nde başlatılması planlanan sistemle, araç sahiplerinin belli bölgeler için giriş ücreti ödemesi önerisi geldi.

Eğer plan devreye alınırsa Kadıköy, Eminönü ve Beyoğlu gibi gibi yerlerde trafik yoğunluğu azaltılacak.

DÜNYADA İŞE YARADI

Dünyanın birçok şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla araç girişine ücret uygulanıyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur, bu sistemi başarıyla uyguluyor.