İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık çalışanı görev başında

AA

Yeni yıla girilecek bu akşamın güven içinde geçmesi için gerekli tedbirler alınıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yılbaşında kentte toplamda 11 bin 940 sağlık personelinin görev alacağını açıkladı.

Güner, yaptığı açıklamada, yılbaşında kesintisiz sağlık hizmeti sunulması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"11 BİN 940 NÖBETÇİ SAĞLIK PERSONELİ GÖREVDE"

Kentte olası tüm ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek üzere planlama yaptıklarını belirten Güner, şöyle konuştu:

Yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın sağlığı için İstanbul genelinde 2 bin 317 hekim, 5 bin 812 hemşire ve toplamda 11 bin 940 nöbetçi sağlık personelimiz görev başında olacaktır.

"495 AMBULANSIMIZ SAĞLIK HİZMETİ SUNACAK"

Ayrıca 495 ambulansımız da acil yardım çağrılarına sağlık hizmeti sunacak. Acil servislerimizden 112 ekiplerimize kadar tüm sağlık birimlerimiz yılbaşı için hazır.

"YENİ YIL COŞKUSUNUN GÜVENLE YAŞANABİLMESİ İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Doç. Dr. Güner, sağlık çalışanlarının her özel günde olduğu gibi, yeni yıl gecesinde de büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet sunmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Onların bu gayreti, toplumumuzun sağlığı için ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığımızın en somut göstergesidir. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle kutluyorum. Herkesin yeni yıl coşkusunu güvenle yaşayabilmesi için bizler görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.