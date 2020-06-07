İstanbullular Belgrad'a akın etti

Vatandaşlar, kısıtlamasız ilk pazar gününde, sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.

İstanbullular, normalleşme süreci ile beraber hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Belgrad Ormanı'na akın etti.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ormana gelen kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı.

Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti.

"YÜRÜYÜŞ YAPTIĞIM İÇİN MASKE TAKMADIM"

Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın, "Yürüyüş için geldik. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık daha yüksek boyutlara çıkmaz. Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz, insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım" şeklinde konuştu.

"HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK"

Piknik yapmak için ormana gelen ve salıncakta sallanan Ali Bozok,"Sabah saat 6 buçukta geldik. Valla üç aydır bugünü bekliyorduk. Harika bir özgürlük. Salıncak kurduk. Harika bir ortam ve güzel bir hava. Herkes sosyal mesafeyi koruyor" diye konuştu.

Pikniğe gelen bir diğer vatandaş ise "Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli'den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.