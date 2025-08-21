İstanbullular dikkat: Arabalı vapur hattı taşınıyor!

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezinde toplu taşıma öncelikli yeni bir ulaşım planı devreye giriyor.

Söz konusu plan kapsamında yapılacak olan yeni değişiklikler dikkat çekiyor. Kentin simgeleri arasında yer alan Sirkeci- Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi taşınıyor.

İstanbul'un en eski deniz ulaşımı araçlarından biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında köklü değişiklikle birlikte Sirkeci iskelesinin yeni konumu netleşti.

YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

Araç trafiğini önemli ölçüde azaltacak olan bu adımla birlikte Tarihi Yarımada’da yer alan Sirkeci arabalı vapur iskelesi Yenikapı’ya taşınacak.

Sirkeci bölgesinde tur otobüsleri için özel bir indirme-bindirme alanı oluşturulacak ve bölge turizme daha entegre bir merkez haline getirilecek.