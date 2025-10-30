İstanbullulara 2 Kasım uyarısı: Bu yollar trafiğe kapatılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” statüsündeki prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu, bu yıl 47’nci kez koşulacak.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan etkinlik, 2 Kasım 2025 Pazar günü binlerce koşucuyu İstanbul sokaklarında buluşturacak.

Maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Yakası’ndan başlayıp Avrupa Yakası’nda sona erecek.

Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak?

GÜZERGAH VE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- 03.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

- 06.00 : Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

- 06.45 – 07.45 : Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)

- 07.00 – 08.00 : Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri

- 09.15 – 10.15 : Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

- 08.45 : Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı

- 09.00 : 42K maraton yarış başlangıcı

- 09.10 : 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi

- 09.19 : 15.5K yarış başlangıcı (1. start)

- 09.38 : 15.5K yarış başlangıcı (2. start)

- 10.05 : 15.5K yarış başlangıcı (3. start)

- 10.08 : 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

- 10.32 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)

- 11.06 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)

- 11.10 : 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

- 11.40 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)

- 12.00 : 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)

- 12.14 : Halk koşusu yarış başlangıcı

- 12.20 : 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

- 12.30 : 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

- 14.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması

- 15.00 : Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması

- 15.20 : 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

- 15.30 : Tüm parkurun trafiğe açılması