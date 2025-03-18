İstanbul'u unutmadı! Saat verildi: İftardan sonra başlıyor...

Yağmur Uçar

Adeta yaz günleri gibi bir hafta sonu geçiren İstanbul, yeniden grileşti.

Yağmurlu havaya teslim olan Megakent, soğuğu tekrar hissediyor.

Geçtiğimiz günlerde de sık sık uyarısı yapılan sıcaklık düşüşleri, etkisini gösteriyor.

KAR GELİYOR

Öyle ki, 18 Mart akşam saatlerinde kar yağışı bile öngörülüyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların eksiye inebileceği ve hafif kar yağacağı görüşünde.

Hava Forum'a göre; "İstanbul'da bu akşam iftar vaktinden gece saatlerine kadar kar taneleri havada uçuşabilir." denildi.