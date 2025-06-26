İstanbul’un efsanevi otobüs hattı 500T’ye yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T Tuzla Şifa Mahallesi–Cevizlibağ hattının güzergahı kısaltıldı.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen UKOME toplantısında, iki kıta arasında ulaşım sağlayan ve uzunluğu ile öne çıkan 500T hattının yeniden yapılandırılması gündeme alındı.

Gündem maddesinde, hattın aşırı uzunluğu, trafik yoğunluğu ve buna bağlı yaşanan frekans sorunları nedeniyle yönetiminin zorlaştığı vurgulandı. Ayrıca, özellikle yoğun saatlerde sefer tarifelerine uyum sağlanamadığı ve bu durumun hizmet kalitesini olumsuz etkilediği ifade edildi.

YOĞUNLUK 500L HATTINA AKTARILACAK

Bu sorunların önüne geçmek ve hizmet sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 500T hattının ikiye bölünmesi önerildi. Teklif kapsamında hattın son durağı 4. Levent Metro istasyonu olarak belirlendi. Böylece mevcut sefer sayısı korunacak ve bu hatta ayrılacak 15 araçla, 4. Levent–Cevizlibağ arasında çalışan 500L hattının kapasitesi artırılacak.

Tarife düzenlemesine de değinilen teklifte, 2 biletlik 500T hattından tek biletle seyahat edilebilen 500L hattına yapılan aktarmaların ücretsiz olması; tersi durumda ise 1 biletlik ücretin geçerli olması önerildi.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, güzergah değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni kararla birlikte, 500T hattı artık Tuzla Şifa Mahallesi’nden hareketle 4. Levent Metro istasyonuna kadar hizmet verecek.