İzinsiz uçurulan dron nedeniyle iki uçak Van'a inemedi

DHA

Hava yolu ulaşımına dron engeli..

Dün Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait ve İstanbul-Van seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı.

Bu sırada havada uçurulan izinsiz bir dron görüldü. Bunun üzerine pilotlar durumu hava trafik kontrolörüne bildirip, Van Gölü üzerinde tur atmaya başladı.

DİYARBAKIR'A İNİŞ YAPTI

Hava Trafik Kontrolörü durumu yetkililere bildirdi. Yakıt kritiğine giren THY'nin TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max8 tipi uçağı ve SunExpress'in de XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçakları Diyarbakır'a iniş yapmak zorunda kaldı.