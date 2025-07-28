İzmir Bornova'da orman yangını

Bursa ve Karabük'ün ardından İzmir'de de orman yangını çıktı.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
YANGIN BUCA'YA ULAŞTI
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.
Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.
Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
OTOYOL ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.