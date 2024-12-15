İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ölen evsiz adamla ilgili açıklama

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde, dün bir vatandaş tarafından görüntülenen ve yardım isterken "Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor" diyen ve sokakta yaşayan 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde ölü bulunmuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kale’nin ölümün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, vefat eden adama yardımda bulunmadığına ilişkin iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: