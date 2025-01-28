İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya 8 milyon liralık ihlal cezası

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğiyle mücadele çerçevesinde 81 ilde denetimlere devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, bir yandan İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu'nca açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.

KÖRFEZ'E ÇAMUR DEŞARJI

Vatandaşların ihbarlarını da anında değerlendiren ekipler, önceki gün sosyal medyada paylaşılan ‘İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri' üzerine harekete geçti. İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti. İZSU Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uygulandı.

CUMA DERESİNE ATIK SU DEŞARJI

Tire ilçesinde 17 Ocak'ta yapılan denetimlerde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Ekipler, İZSU'ya 668 bin 677 lira ceza kesti.

MENEMEN VE ÇİĞİ

23 Ocak'ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 lira idari ceza uygulandı. İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 1 milyon 299 bin 54 lira ceza kesildi.

TAŞAN KANALİZASYON GALİ ÇAYI'NA DÖKÜLÜYOR

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtası ile tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği belirlendi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 lira idari ceza uygulandı. Çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden (AAT) 10 Kasım 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye aldığı Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne (SAİS) gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu. Analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT'ye ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

İZMİR'DE 2024'TE 4 BİN 936 DENETİM

İzmir'de 2024 yılında, 188'i İzmir Büyükşehir Başkanlığı katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerine yönelik, 4 bin 748'i sanayi tesislerine yönelik toplam 4 bin 936 denetim gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 207 işletmeye 119 milyon 954 bin 899 TL idari ceza uygulanırken 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.

Bu cezaların 16 milyon 357 bin 685 lirası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 103 milyon 597 bin 214 lirası ise sanayi tesislerine kesildi. İzmir'de geçen yıl gerçekleştirilen 9 bin 196 gemi denetiminde ise 12 deniz aracına 961 bin 293 TL ceza uygulandı.