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İzmir'de 173 kişiye 81 milyon 111 bin 525 lira kumar cezası kesildi

İzmir'de 173 kişiye 81 milyon 111 bin 525 lira kumar cezası kesildi Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza uygulandı. Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu.