Sivas'ta devrilen elektrikli soba yangına neden oldu

İHA

Sivas'ta Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.