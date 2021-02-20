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    İzmir'de 36 sığınmacı kurtarıldı

    Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 20.02.2021 - 08:16
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    İzmir'de 36 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

    36 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

    İzmir de 36 sığınmacı kurtarıldı #1

    İzmir de 36 sığınmacı kurtarıldı #2

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