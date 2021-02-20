İzmir'de 36 sığınmacı kurtarıldı
Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 20.02.2021 - 08:16
İzmir'in Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
36 SIĞINMACI KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.