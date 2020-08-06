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- İzmir'de 44 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de 44 sığınmacı kurtarıldı
Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarılarak tekneye alındı.
- AA
- 06.08.2020 - 22:05
İzmir'in Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil G üvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.