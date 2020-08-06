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    İzmir'de 44 sığınmacı kurtarıldı

    Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarılarak tekneye alındı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 22:05
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    İzmir'de 44 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil G üvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.

    Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir de 44 sığınmacı kurtarıldı #1

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