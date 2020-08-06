İzmir'de 44 sığınmacı kurtarıldı

En Son Haber

Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarılarak tekneye alındı.

İzmir'in Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil G üvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.