Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İzmir'de ilginç bir olay yaşandı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İsrail’i korumakla görevli İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.

Çuvalı geçiren şahıslar, "Yankee go home" sloganları attı.

Aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’in de bulunduğu 8 TGB’li gözaltına alındı.

"HAK ETTİĞİNİZ GİBİ KARŞILAYACAĞIZ"

TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!



Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.



Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!