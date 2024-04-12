İzmir'de atık malzemelerden ‘çello' üretildi Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin tek kadın kanun ustası olarak tanınıyor ve atık malzemeleri kullanarak hem geleneksel hem de modern müzik aletleri üretiyor. Son zamanlarda, Babaoğlu atık malzemelerden oluşturduğu ve kadın figürü taşıyan bir ‘çello’ heykeli ile dikkat çekiyor.

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İHA

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Bölümü mezunu Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'deki tek kadın kanun yapımı ustası olarak biliniyor.

Çeşitli enstrümanların minyatür ve profesyonel hallerini de yapan Babaoğlu, son yıllarda atık malzemelerden müzik aletleri tasarlamaya başladı.

Atık malzemelerden yaptığı kadın heykelini çelloya dönüştürdü

Atölyesinde atık malzemelerden yapılan çok sayıda çeşitli enstrümanı bulunan Babaoğlu, son olarak disiplinler arası sanatçı ve eğitimci Fırat Karapınar ile birlikte, atık malzemelerden yaptıkları kadın heykelini ‘çelloya' dönüştürdü.

Babaoğlu ve Karapınar, ‘çelloyu' açık artırmada satıp, kazanılan para ile ihtiyaç sahiplerine ve deprem bölgesine yardımda bulunmayı hedefliyor.

‘Umay' figüründen esinlenildi

Karşıyaka Belediyesi Mahmure Handan Hanım Müzik Aletleri Yapım Atölyesi'nde yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde yapılan ‘çello' heykeli, Türk mitolojisindeki ‘umay' figüründen esinlenildi.

Kömür, patates çuvalı, halat ipi, plastik kasa, baza altı, mobilya dolap kapağı ve abiye kumaş atıklarından yapılan heykelin iskeleti ise pencere kasasından oluşuyor.

Sadece atıklar kullanılıyor

Metruk binaların üstlerine atılan atıkları da toplayarak onlardan faydalandıklarını belirten disiplinler arası sanatçı ve eğitimci Fırat Karapınar, heykelin içeriğinde Karabağlar ve Gaziemir çevresindeki mobilya atıklarının kullanıldığını söyledi. Atık malzemeleri toplama aşamasını ekip halinde gerçekleştirdiklerini aktaran Karapınar, şunları kaydetti:

“Dolap kapağı, ağaç kasası, plastik şişeler, vitrin mankenleri, denize atılmış ipler, kumaşlar, portakal kasaları, çöp kovaları ve çeşitli gemilerden atılan ipler kullanıldı. Toplama aşaması biraz uzun. Üretim aşamasında da bunlar parçalanıyor ve daha küçük hallere getiriliyor. Sonra iskelet halinde kurulup birleştiriliyor. Sıfır malzeme kullanılmadı. Çalışmayı Karşıyaka Belediyesi işbirliği ile gerçekleştiriyoruz.”

"Müzik aletleri hep doğadan ya da farklı şeylerden etkilenerek yapılmıştır"

Heykelin ortaya çıkış hikayesini anlatan Burçin Bayar Babaoğlu şu cümleleri kurdu:

“Avrupa Hareketleri Haftası'nda Fırat Hocamızla bir sergi durumlarımız vardı, orada tanıştık. Müzik aletleri hep doğadan ya da farklı şeylerden etkilenerek yapılmıştır. Ben de bu heykele baktığımda, bir kadın hatlarını gösterdiğini ve bunu bir müzik aletine nasıl çevirebilirim diye düşündüm. Bu heykel için Fırat Hocama ‘bu heykeli bana bırakın ve ben bunu bir müzik aletine çevirmek istiyorum' dedim”

Kullandığı çoğu malzemeyi sokakta yürürken buldu

Heykelde bulunan çiçek süslemelerinin, düğün salonlarından toplanan atık çiçeklerden oluştuğunu vurgulayan Babaoğlu şöyle dedi:

“Heykelin bir yerinde ahşap kullanacaktım ama heykelin orijinalliğini kapatacağı için yavana atılmış bir pleksi malzemeyi kullandım. Kullandığım çoğu malzemeyi sokakta yürürken buldum. Bulduğum vidayı bile kavanozumun içine atıyorum ve müzik aletini ya da yapacağım ürünlerde kullanmaya çalışıyorum. İki sanatı birleştirdik. Şu an sahnede istediğiniz gibi icra edebileceğiniz bir çello oldu. Aslında kontrbas olarak düşünmüştüm ama bazı müzik aletlerinin malzemelerini çok rahat bulamıyoruz”

Deprem bölgesine katkı sağlamak istiyor

Yaptıkları heykel ile ilgili ortak bir fikirlerinin bulunduğunu kaydeden Babaoğlu, şu sözlere yer verdi:

“Çelloyu açık artırmada satıp kazanılan parayla da ihtiyacı olan birilerine yardım olsun isteriz. Ya da deprem bölgesine gönderilsin. Buradan gelen gelirle de kime ne kadar dokunursak biz çok mutlu oluruz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)