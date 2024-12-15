İzmir'de avcılık yaparken kayalıklardan düştü! Ekipler müdahale etti

İHA

İzmir Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki sarp kayalık arazide avcılık yapan bir kişi, kayalıktan düşerek sol bacağından yaralandı.

SEDYEYİ 200 METRE AŞAĞIYA İNDİRDİLER

Durumun 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen ekipler, araçla ulaşımın olmadığı bölgeden yaralıyı sedyeyle 200 metre aşağıdaki deniz kenarına indirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle deniz yoluyla yakınlardaki bir limana taşınan yaralı vatandaş, burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.