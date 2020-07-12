İzmir'de bin 400 kiloluk boğa kurban için satışa çıktı

İzmir'de bin 400 kiloluk boğa kurban için satışa çıktı

Bin 400 kilogram gelen boğa, kapılardan geçemeyecek hale gelince Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın aldığı buzağıyı evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttü.

Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen 'Mehmet Ali' adındaki boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi.

1400 KİLOLUK BOĞA SATIŞTA

Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi. Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kiloya ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı.

Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek'in kapısını çalıyor.

İzmir'de bin 400 kiloluk boğa kurban için satışa çıktı

"KAPILARDAN GEÇEMEYİNCE SATALIM DEDİK"

Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, "Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı'nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız." dedi.