İzmir'de çıkan ev yangını söndürüldü

İHA

İzmir'de dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Alaşarlı Mahallesi’nde, S.Ç.’ye ait 2 katlı evin çatı kısmında soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler çatıyı ve evin bir bölümünü sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.