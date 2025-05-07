Haberler



İç Haber



İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.