İzmir'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

- İzmir Ödemiş'te otomobil bahçe duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Yaralanan sürücü Mustafa A. hastanede tedavi edildi ve ardından tutuklandı.
- Kazada hayatını kaybeden Ali Eren'in ölümünü sağlık ekipleri tespit etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesi Günlüce Mahallesi yolunda Mustafa A.'nın (45) kullandığı otomobil, evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Ali Eren'in (48) yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Yaralanan sürücü Mustafa A., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.