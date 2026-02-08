Abone ol: Google News

İzmir'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

İzmir'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 04:55
  • İzmir Ödemiş'te otomobil bahçe duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
  • Yaralanan sürücü Mustafa A. hastanede tedavi edildi ve ardından tutuklandı.
  • Kazada hayatını kaybeden Ali Eren'in ölümünü sağlık ekipleri tespit etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Günlüce Mahallesi yolunda Mustafa A.'nın (45) kullandığı otomobil, evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Ali Eren'in (48) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralanan sürücü Mustafa A., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

