İstanbul Sultanbeyli'de 2'si polis 3 kişi kazada yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde polis aracıyla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2'Sİ POLİS 3 YARALI
Kazada yaralanan 2'si polis memuru 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.