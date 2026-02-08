Abone ol: Google News

İstanbul Sultanbeyli'de 2'si polis 3 kişi kazada yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de polis aracının karıştığı kazada yaralanan 2'si polis memuru 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 05:42
  • İstanbul Sultanbeyli'de polis aracı ile bir minibüs çarpıştı.
  • Kazada, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde polis aracıyla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazada yaralanan 2'si polis memuru 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

